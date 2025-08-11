Азербайджан выделит $2 млн на помощь Украине: указ Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев / © Associated Press

Реклама

Президент Азербайджану Ильхам Алиев подписал указ о передаче Украине в рамках гуманитарной поддержки электротехнического оборудования на сумму 2 млн долл.

Об этом свидетельствует документ на сайте азербайджанского лидера.

Азербайджан предоставит Украине гуманитарную помощь в виде электротехнического оборудования, закупленного за деньги госбюджета. На эти цели из резервного фонда Алиева выделят 2 млн долл.

Реклама

Эти деньги поступят в азербайджанское Министерство энергетики, которое должно обеспечить закупку и отправку оборудования в Украину. Согласно указу президента, финансирование проведет Министерство финансов, а координация выполнения распоряжения возложена на правительство Азербайджана.

В указе Алиева говорится, что решение принято с учетом принципов гуманизма и партнерских отношений между Азербайджаном и Украиной, закрепленных в ряде двусторонних соглашений и деклараций. В частности, речь идет о подписанном в 2000 году Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, а также о Совместном заявлении президентов от 14 января 2022 года.

К слову, в июле Алиев посоветовал Украине никогда не мириться с оккупацией своих территорий. Он напомнил, как Азербайджан сам восстановил контроль над Карабахом, поэтому пожелал украинцам сделать то же самое.

А накануне издание Caliber.Az сообщило, что Азербайджан может подумать об отмене запрета на поставки вооружения Украине, если Россия не прекратит атаки на газовую инфраструктуру, по которой транспортируется азербайджанский газ.