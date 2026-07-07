Азербайджан вызвал посла России из-за ударов по Украине: первые подробности

Флаг Азербайджана / © Associated Press

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Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла России из-за удара по автозаправочной станции SOCAR в Николаевской области. Атака беспилотника была совершена вечером 5 июля.

Во время встречи в МИД Азербайджана российскому послу выразили протест и подчеркнули, что этот инцидент не одинок.

В Баку отметили, что объекты SOCAR в Украине уже ранее подвергались обстрелам. Речь идет, в частности, о газораспределительной компрессорной станции и нефтебазе в Одессе.

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Азербайджанская сторона заявила, что продолжение таких инцидентов, несмотря на неоднократные предупреждения, может свидетельствовать об умышленном характере ударов.

Российскому послу также напомнили о предварительных атаках, в результате которых были повреждены здания посольства Азербайджана в Киеве и почетного консульства в Харькове.

"Российскую сторону призвали провести всестороннее расследование всех вышеупомянутых инцидентов, предоставить соответствующие объяснения атак и обеспечить полное выполнение своих международных обязательств по защите гражданских объектов и дипломатических миссий", - говорится в сообщении.

Удары РФ по украинским НПЗ: последние новости

Напомним, 5 июля власти предупредили, что в ближайшее время РФ будет бить по АЗС в Сумской области и в нескольких других областях.

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Ранее во французском издании Le Monde сообщили, что Москва развернула масштабную охоту на украинскую топливную логистику — за последние два месяца более 150 АЗС стали мишенями для вражеских беспилотников.

Командир 422 полка беспилотных систем Николай Колесник рассказал, что еще полтора месяца назад он запретил солдатам своего полка какие-либо встречи на автозаправочных станциях вблизи линии фронта.

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