Бахматов банит пользователей соцсетей, которые критикуют его сообщения

Глава Деснянской районной государственной администрации в Киеве Максим Бахматов блокирует доступ к своей странице в Facebook тем пользователям, которые критически оценивают его сообщения или задают неудобные вопросы.

На своей странице в социальной сети Facebook Бахматов опубликовал сообщение о проблемах с утилизацией мусора в Киеве.

Он подверг критике подходы, которые используют киевские городские власти. Привел примеры других городов, где идет модернизация этой отрасли коммунального хозяйства, в частности, строятся предприятия по переработке мусора.

Также в своем сообщении Бахматов призвал к смене власти в Киеве.

В комментариях к сообщению пользователи стали спрашивать, что Бахматов предлагает сделать в Киеве, чтобы решить мусорную проблему. Однако в некоторых случаях Бахматов стал блокировать пользователей Сети.

В частности, на блокирование доступа к странице руководителя Деснянской РГА пожаловались журналисты Елена Шкарпова и Юрий Корогодский.

Напомним, что во время презентации квартального отчета Деснянской районной государственной администрации города Киева произошел инцидент между главой РГА Максимом Бахматовым и заместителем главы КГГА Анной Старостенко. Заместитель столичного мэра Виталия Кличко обвинила главу райгосадминистрации в физическом насилии.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал нападение на свою заместительницу «проявлением вседозволенности и противоправных действий». Он выразил надежду, что в Офисе президента дадут оценку члену своей команды, а правоохранители квалифицируют действия чиновника.

После инцидента Бахматов не прокомментировал обвинения Старостенко.