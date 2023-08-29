Баканов открыл ФЛП: каким бизнесом планирует заниматься экс-глава СБУ

Баканов продолжает проживать в своем доме в пригороде Киева, а в свободное время играет в футбол.

Бывший глава СБУ Иван Баканов в апреле 2023 года зарегистрировался как физическое лицо-предприниматель (ФЛП).

Об этом говорится в расследовании Нromadske "Контора": тайны Ивана Баканова".

Главным направлением своей предпринимательской деятельности Баканов определил предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

Также он может заниматься научной и технической деятельностью, консультированием по коммерческой деятельности, рекламой, исследованием общественного мнения, бухгалтерским учетом и аудитом.

Кроме того, после получения адвокатского свидетельства 27 июня, Баканов может предоставлять правовые услуги.

Журналисты выяснили, что после освобождения от должности главы СБУ 17 июля 2022 года Баканов продолжает проживать в своем доме в пригороде Киева. Свободное время посвящает игре в футбол и тренируется в футбольном комплексе "Динамо". На телефонные звонки и сообщения журналистов бывший глава СБУ не ответил.

Находим, что в феврале 2023 года СБУ провела в отношении Баканова служебную проверку, но о ее результатах публично не сообщалось.

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