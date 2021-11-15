Баканов убеждает, что "польский" сценарий миграционного кризиса на украинско-белорусской границе пока маловероятен

В СБУ считают, что Украине удастся успешно противостоять очередному проявлению гибридной войны и сохранить стабильность и безопасность.
События на границе Евросоюза и Беларуси являются одним из проявлений гибридной войны, и Служба безопасности принимает весь комплекс мер, чтобы исключить подобный сценарий в Украине.
Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов после завершения состоявшегося в Луцке межведомственного совещания по вопросам защиты государственной границы.
" Такой сценарий пока маловероятен. Но мы работаем на опережение и делаем все, чтобы этот, даже теоретический вариант развития событий не был реализован на практике. Именно поэтому сегодня мы собрались в Луцке -- чтобы согласовать меры по противодействию такому проявлению гибридной войны. Мы не просто держим ситуацию на контроле, а выполняем всю необходимую организационную и оперативную работу», – подчеркнул Иван Баканов.
Он рассказал, что СБУ в пределах своих полномочий активно применяет комплекс контрразведывательных, оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных мер.
Также СБУ обменивается информацией с Нацполицией и ГПС, создаются совместные мобильные группы для работы в приграничных районах и т.д.
Иван Баканов убежден, что Украине удастся успешно противостоять очередному проявлению гибридной войны и сохранить стабильность и безопасность.
Напомним, ранее десятки нелегальных мигрантов штурмом взяли белорусско-польскую границу. Часть мигрантов была задержана и передана пограничникам.
Читайте также:
- "У нас будет война другая": Лукашенко просит Путина, чтобы тот стянул в Беларусь ракетные установки "Искандер"
- "Алгоритм действий будет адекватным" — Данилов о реакции Украины в случае штурма границы мигрантами