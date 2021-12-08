Баллотироваться на местных выборах и вступать в партии: в ВР хотят привлечь 16-летних к политике

Баллотироваться на местных выборах и вступать в партии: в ВР хотят привлечь 16-летних к политике

Авторы документа считают, что подростки с 16 лет должны принимать полноценное участие в общественно-политической жизни Украины и своей громады.

В Верховную Раду внесли законопроект, предусматривающий расширение права участия в политической жизни подростков с 16-летнего возраста. В частности, им могут разрешить баллотироваться на местных выборах и быть членами партий.

Об этом идет речь на сайте ВР.

Законопроект №6402 предлагает предоставить лицам, достигшим возраста 16 лет, право:

на обращение граждан,

на полноценное участие в объединениях граждан, политических партиях,

непосредственное участие в процессах местного самоуправления — в частности, таких как местные инициативы, общественные слушания, электронные петиции, общественный бюджет и т.д.

избираться депутатами городского совета, сельскими, поселковыми и городскими головами (при письменном согласии родителей или опекунов);

Законопроект предлагает изменения в Избирательный кодекс только в части реализации пассивного избирательного права (права быть избранным) на местных выборах.

В то же время, авторы документа отмечают, что в случае его принятия нужно определить позицию общества относительно возможности снижения избирательного ценза для реализации активного избирательного права — то есть возможности голосовать с 16 лет. При поддержке в обществе такой идеи нардепы предлагают внести изменения в Конституцию Украины.

В качестве примера нардепы приводят страны Европы:

В Германии в отдельных землях граждане вправе голосовать с 16 лет. В то же время, новая парламентская коалиция в коалиционном соглашении декларирует предоставление право голоса молодым немцам с 16 лет.

в отдельных землях граждане вправе голосовать с 16 лет. В то же время, новая парламентская коалиция в коалиционном соглашении декларирует предоставление право голоса молодым немцам с 16 лет. В Британии движение "Голосовать в 16" борется за право голоса для граждан, которым исполнилось 16 лет.

движение "Голосовать в 16" борется за право голоса для граждан, которым исполнилось 16 лет. На выборах в парламент Шотландии (составная часть Великобритании), на локальных выборах и референдумах голосовать можно с 16 лет.

(составная часть Великобритании), на локальных выборах и референдумах голосовать можно с 16 лет. Избирательные права от 16 лет имеют жители Австрии.

Напомним, что в "Слуге народа" предлагают ограничить права украинцев, получивших паспорт РФ.

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