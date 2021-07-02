"Банальные уловки россиян": в Зеленского прокомментировали заявление Кремля об отсутствии подготовки к встрече с Путиным

"Банальные уловки россиян": в Зеленского прокомментировали заявление Кремля об отсутствии подготовки к встрече с Путиным

В Кремле говорят об отсутствии подготовки к встрече Зеленского с Путиным.

Заявление Кремля о якобы отсутствии подготовки встречи главы РФ Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским является банальной уловкой российской стороны.

Об этом заявил советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "РБК-Украина".

Также читайте В Кремле сообщили единственную возможную тему разговора Путина и Зеленского

"Это банальные психологические уловки россиян", — заявил он.

Напомним, пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что никакой подготовки встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не ведется. По его словам, "... субстантивно никакой подготовки не ведется и никакие какие шаги в этом плане не делаются".

Напомним, 30 июня во время прямой линии президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность встречи с Зеленским заявил, что не видит в этом смысла, поскольку "он (ред. — Зеленский) отдал свою страну под полное внешнее управление США, Германии и Франции".

А в Офисе президента считают, что своим заявлением Путин все же не исключает возможность двусторонних переговоров, что свидетельствует о важности для него таких переговоров.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку