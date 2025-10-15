Банковское сообщество раскритиковало инициативу Гетманцева о повышении налога на прибыль до 50%

© УНИАН

Реклама

Об этом сообщает Forbes Украина.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный подчеркнул, что «непропорциональная налоговая нагрузка – это путь к налоговому арбитражу и тенизации одного из самых прозрачных секторов». По словам его первого заместителя Сергея Николаевчука, повышение налога может дать бюджету не больше 20 млрд. грн.

Как пишет Forbes, банкиры предупреждают, что очередное повышение налогов негативно отразится на кредитовании бизнеса и привлекательности банков для инвесторов.

Реклама

Председатель правления ОТП Банка и глава Совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Владимир Мудрый предостерег, что запрет учета убытков прошлых лет в расчете налога снизит капиталы банков и ограничит их способность кредитовать.

Глава правления ПУМБ Сергей Черненко подчеркнул, что постоянные изменения налоговой политики создают неопределенность для потенциальных инвесторов, в частности, при подготовке к приватизации государственных банков.

Глава Ассоциации украинских банков Андрей Дубас подчеркнул, что повышение ставки «ударит прежде всего по банкам с частным и иностранным капиталом», тогда как государственные банки и так перечисляют доходы в бюджет в виде дивидендов.

Рассмотрение законопроекта в Верховной Раде в первом чтении запланировано на следующую неделю, отмечает Forbes Украина.

Реклама

Напомним, повышение налогов банков является очередной инициативой главы налогового комитета Данилы Гетманцева. Его комитет проголосовал за данное решение сегодня.