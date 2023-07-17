Барабаны, стадионы, овощерезки и переложение брусчатки: Арахамия сделал последнее предупреждением регионам

Арахамия выдвинул "последнее предупреждение" местным властям и призвал прекратить транжирить деньги на предметы не первой необходимости.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия обратился к мэрам городов и чиновников с предупреждением на фоне скандальных госзакупок во время войны.

Об этом он написал в Telegram.

По словам Арахамии, в обществе назревает очень серьезное недовольство такими действиями из-за странных приоритетов при осуществлении закупок.

"Все эти истории о барабанах, стадионах, люксовых овощерезках, переложении брусчатки, там, где она не в таком ужасном состоянии, в значительной степени дестабилизируют общество, живущее непростой жизнью, умудряясь не просто выживать, но еще и волонтерить, донатить на армию и хранить оптимистичный взгляд на будущее", – сказал глава "Слуги народа".

Арахамия подчеркнул, что наши защитники с фронта просто шокированы этими новостями. Он предупредил, что в парламенте активно обсуждается идея ограничения распоряжения этими средствами.

"Но останавливает нас только то, что мы знаем: когда мы это сделаем, вы начнете громко кричать о "нападении на децентрализацию", что "власть атакует местное самоуправление" и распространять другие подобные месседжи.

Вот почему я решил опубликовать этот пост. Считайте это последним предупреждением. Если вы не остановитесь, не прекратите тратить деньги на предметы не первой необходимости, на то, что никак не приближаете нас к победе, то парламент внесет законодательные ограничения на период военного положения. Думайте", – подытожил Арахамия.

В последние недели в соцсетях украинцы также все чаще возмущаются масштабными ремонтами в городах, в частности, перекладываем брусчатку. Украинцы справедливо отмечают, что такие некритические ремонты могут подождать до победы, а сэкономленные деньги лучше отправить на армию.

В частности, киевлян возмутил масштабный ремонт булыжной мостовой на улице Богдана Хмельницкого. В социальных сетях ее уже прозвали "золотой".

Также украинцев возмутили странные тендеры и госзакупки.

Так, Киевский облсовет планирует разработать себе новый сайт во время войны и объявил на это тендер более чем на миллион гривен.

Барабаны, сковородки, овощерезки и конструкторы для укрытий, пиво для работников АЭС и другие сомнительные закупки – ТСН.ua. собрал последние громкие коррупционные скандалы, возмутившие украинцев.