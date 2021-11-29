Барбадос устраняет королеву с поста главы и становится республикой: принц Чарльз выступит с речью

Барбадос устраняет королеву с поста главы и становится республикой: принц Чарльз выступит с речью

Принц Чарльз выступит с речью сразу после полуночи во вторник.

Британский принц Чарльз прибыл в Барбадос для участия в мероприятиях, в ходе которых карибское государство перестанет подчиняться британской королеве Елизавете II и станет республикой.

Об этом пишет агентство Reuters.

Барбадос обрел независимость от Великобритании в 1966 году, но Елизавета II до последнего времени оставалась его сувереном.

30 ноября Елизавета II заменит первая президент Барбадоса на церемонии инаугурации, когда страна из конституционной монархии станет республикой.

Принц Чарльз выступит с речью сразу после полуночи во вторник, заявив, что большая часть отношений между двумя странами останется неизменной, включая бесчисленные связи между народами стран.

Это впервые за три десятилетия королева Елизавета II будет отстранена от должности главы государства. Маврикий, остров в Индийском океане, провозгласил себя республикой в 1992 году.

Празднование начнется поздно вечером в понедельник и продлится до вторника, когда Сандра Мейсон станет первым президентом страны. Должность будет во многом символической, поскольку главные полномочия имеет премьер Миа Моттли.

В настоящее время Мэйсон занимает должность генерал-губернатора, представителя королевы на Барбадосе.

На Барбадосе другие британские колонии уже становились республиками. Гайана сделала этот шаг в 1970 году, менее чем через четыре года после обретения независимости от Великобритании. Тринидад и Тобаго последовали этому примеру в 1976 году, а Доминика – в 1978 году.

Изменения могут стимулировать аналогичные обсуждения в других бывших британских колониях, где королева Елизавета II является сувереном, включая Ямайку, Австралию и Канаду.

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