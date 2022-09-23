Батальон "Вена": как живут украинские вип-"беженцы" в Австрии, среди которых судьи и нардепы (видео)

Украинские вип-беженцы во время войны выбрали одним из своих излюбленных мест за пределами государства австрийскую столицу Вена. На одних и тех же улицах, в ресторанах и гостиницах там можно встретить и народных депутатов, и судей, и бизнесменов.

Именно Вену выбрали украинские элитные "беженцы" из-за высокого уровня жизни там и оптимального расстояния от границ государства.

Об этом говорится в расследовании журналистов "Украинской правды" под названием "Батальон Вена".

"Мы публикуем всех, кого нам удалось зафиксировать в течение нескольких дней командировки в столицу Австрии. Возможно, это поможет облегчить работу правоохранителей на этом стратегическом направлении", – говорится в материале издания.

Экс-глава КСУ Тупицкий

В частности, в центре Вены журналисты заметили ехавшего в белом BMW экс-председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. По данным Офиса генпрокурора, имея призывной возраст, он незаконно покинул территорию Украины во время действия военного положения. По данным журналистов, в австрийской столице Тупицкий проживает около полугода.

На вопрос о том, что экс-председатель КСУ делает в Вене, он ответил, что там проживает.

"Какая разница – Вена или не Вена?" – ответил Тупицкий на вопрос, почему выбрал именно этот город.

Он также заверил, что у него нет собственной недвижимости, а там арендует квартиру.

"У моей жены были сложности с родами, поэтому она приняла решение уехать и рожать за границей. Поэтому я выполнил свой, ну, не то, что долг, я должен так поступить, чтобы не покинуть ни детей, ни жену, и уехать вместе с ними за границу", – объяснил причины своего выезда из Украины экс-глава КСУ.

Однако по данным журналистов "Радио Свобода, официально Тупицкий украинскую границу не пересекал. Комментируя свой выезд, он сказал, что имеет справку о том, что не подлежит мобилизации, "поэтому я выезжал, считаю, на законных основаниях". Судья также сообщил о "справке" о том, что прошел пограничный контроль в Венгрии. По словам Тупицкого, в Вене он находится в статусе беженца, и имеет соответствующие документы об этом.

Напомним, в мае экс-председатель КСУ был объявлен в международный розыск, а в июле – заочно арестован.

На вопрос о том, когда планирует вернуться в Украину, Тупицкий ответил: "Когда закончится война или когда появятся возможности моей безопасности. Представьте, когда сегодня такая ситуация, как я вам рассказал, и представьте, что я был бы сейчас на территории Украины. Меня бы арестовали? Я думаю, что – аж бегом".

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Несмотря на то, что в Вене судья проживает в квартире, что в пяти минутах ходьбы от центральной площади, он жалуется на то, что в Украине его лишили пожизненного государственного содержания.

Нардеп Холодов

Встретили журналисты в столице Австрии и нардепа от "Слуги народа" Андрея Холодова, кума экс-нардепа Виктора Медведчука. Сообщается, что имение Холодова находится в нескольких минутах от имения олигарха Дмитрия Фирташа.

Журналисты зафиксировали нардепа при его возвращении с семьей в имение в тот же день, когда в Киеве как раз проходило заседание парламента. По очевидным причинам, Холодов пропустил это и предыдущее заседания. Кстати, на видео удалось зафиксировать, как на автомобиль политика выписывала штраф за парковку в неположенном месте.

В разговоре с журналистами Холодов признался, что пропустил заседание Рады и объясняя причину, сказал: "А я в Вене здесь на постоянно. Есть причины мои личные". Нардеп отказался отвечать, сколько времени находится в этом городе.

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Отметим, что в апреле "УП" писало о выезде политика за границу. Тогда в "Слуге народа" заявили о тайной гуманитарной миссии Холодова. Кроме того, Украину оставили и 25-летний сын нардепа Филипп Холодов. Пока неизвестно, вернулся ли он в страну.

Через несколько дней после разговора с журналистами Холодов написал в Сети, что находился в Вене, и опубликовал фото с представителями австрийского благотворительного фонда.

Пророссийский политик Мураев

По данным журналистов издания, в Вене также проживает пророссийский политик Евгений Мураев. Там удалось запечатлеть на видео его жену Екатерину. Журналисты пытались дозвониться Мураеву и оставили сообщение, но он так и не ответил.

Элитные авто сына Коржа

Под венской гостиницей Hilton медийщики заметили Rolls-Royce и Mercedes Geländewagen с украинскими номерами. По данным источников "УП" в правоохранительных органах, Rolls-Royce зарегистрирован на сына Виктора Коржа, который был нардепом от "Партии регионов", министром семьи, молодежи и спорта в правительстве Виктора Януковича, заместителем главы Киевской госадминистрации, советником главы МВД Арсена Авакова, а сейчас вице-президент Олимпийского комитета и заместитель руководителя физкультурно-спортивного общества "Динамо".

Отмечается, что в 2019 году СБУ задержала водителя Коржа на вымогательстве взятки, но до суда дело так и не дошло.

Соратники и жена бизнесмена Петровского

Также на входе в Grand Hotel журналисты заметили соратников днепровского бизнесмена Александра Петровского: это братья Адамадзе и мужчина по прозвищу "Антик". Также был зафиксирован автомобиль BMW брата Петровского, на котором ездит жена бизнесмена. Его самого журналисты так и не встретили в Вене, однако, по данным их источников, Петровский покинул Украину в начале полномасштабного вторжения.

В мае австрийские СМИ сообщали об избиении группой украинских молодых людей местных таксистов из-за парковочных мест. По данным источников "УП", участниками драки были молодые люди, связанные с сыном Петровского, который также переехал в Вену из Днепра.

Журналисты отметили, что в столице Австрии можно заметить много элитных автомобилей на украинских номерах, и местные жители удивляются таким состоятельным украинским беженцам.

Напомним, некоторые украинские олигархи и бизнесмены с начала полномасштабного вторжения скрылись за границу. Там элитные "беженцы" подальше от ракет и мобилизации развлекаются на Лазурном побережье, пока украинцы защищают свою землю.

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