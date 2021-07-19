Батумский саммит: президенты Украины, Грузии и Молдовы подписали Декларацию о евроинтеграции

Лидеры стран заявили, что у европейской интеграции нету альтернативы.

Руководители Ассоциированного трио — Грузии, Украины и Молдовы во время встречи в Батуми подписали Декларацию о важности европейской интеграции.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Стороны заверили, что остаются преданными ценностям, на которых построен ЕС — демократии, уважении прав человека и верховенству права.

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"Мы подтверждаем свою непоколебимую преданность продолжению процесса нашей интеграции в Европейский Союз путем комплексных реформ, направленных на укрепление наших демократических институтов, и постепенному приближению нашего законодательства в соответствующих сферах к ключевым элементам права ЕС", — говорится в сообщении.

Лидеры государств считают, что предоставление европейской перспективы Украине, Молдове и Грузии станет мощным стимулом и даст толчок для более широких реформ.

Президенты напомнили, что в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС Грузия, Молдова и Украина как европейские государства, которые уважают европейские ценности и преданы их продвижению, могут подать заявки на вступление в Европейский Союз.

"Вступление в Европейский Союз — это цель, которая объединяет наши три государства. Европейская интеграция не имеет альтернативы для наших стран, и ни одна третья сторона не сможет повлиять на этот суверенный выбор", — подчеркнули руководители Грузии, Украины и Молдовы.

Участники Батумского саммита договорились усилить сотрудничество с ЕС, особенно в сферах транспорта, энергетики, цифровых преобразований, зеленой экономики, юстиции и внутренних дел, стратегических коммуникаций и здравоохранения.

Также они выразили поддержку инициативе ЕС "Восточное партнерство" — проекту Европейского союза для развития интеграционных связей с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

Кроме того, Саломе Зурабишвили, Майя Санду и Владимир Зеленский предупредили ЕС об угрозе, которую несет региона оккупация Абхазии и Южной Осетии, война на востоке Украины, оккупация Крыма, а также нерешенный конфликт в Приднестровье.

Ранее Украина, Грузия и Молдова попросили Еврокомиссию помочь в получении COVID-вакцин.

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