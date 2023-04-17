"Бавовна" в Белгороде и Курске и подробности обмена украинских военных: главные новости ночи 17 апреля 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные события ночи 17 апреля:
- "Хлопок" в Белгороде: в городе исчезли свет и вода, вспыхнул мощный пожар Читать далее –>
- "В Белгороде выбрали нового Папу": в соцсетях отреагировали на "прилет" в городе Читать далее –>
- "Курск перехватил эстафету Белгорода": в районе слышны громкие звуки, похожие на взрывы Читать далее –>
- Стало известно, сколько Украина вернула пленных с начала полномасштабного вторжения РФ Читать далее –>
- Обмен 130 украинских военных: почему Пригожин согласился вернуть пленных — ISW Читать дальше –>
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