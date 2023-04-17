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"Бавовна" в Белгороде и Курске и подробности обмена украинских военных: главные новости ночи 17 апреля 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
6134
Время на прочтение
1 мин
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"Бавовна" в Белгороде и Курске и подробности обмена украинских военных: главные новости ночи 17 апреля 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные события ночи 17 апреля:

  • "Хлопок" в Белгороде: в городе исчезли свет и вода, вспыхнул мощный пожар Читать далее –>
  • "В Белгороде выбрали нового Папу": в соцсетях отреагировали на "прилет" в городе Читать далее –>
  • "Курск перехватил эстафету Белгорода": в районе слышны громкие звуки, похожие на взрывы Читать далее –>
  • Стало известно, сколько Украина вернула пленных с начала полномасштабного вторжения РФ Читать далее –>
  • Обмен 130 украинских военных: почему Пригожин согласился вернуть пленных — ISW Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
6134
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