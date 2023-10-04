Байден анонсировал, что произнесет "великую речь" по Украине: детали

Байден подчеркнул, что продолжать поддерживать Украину – в интересах американцев и союзников. Именно это он намерен объяснить соотечественникам.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден анонсировал "большую речь" о поддержке Украины.

Об этом глава Белого дома сказал на брифинге 4 октября, передает CNN.

Байден прокомментировал отставку спикера Палаты представителей США Пола Маккарти и нежелание многих республиканцев выделять средства в помощь Украине.

"Меня это волнует, но я знаю, что большинство членов Палаты представителей и Сената в обеих партиях заявили, что они поддерживают финансирование Украины", – сказал президент США.

Байден подчеркнул, что продолжать поддерживать Украину – в интересах американцев и союзников. Он сказал, что вскоре выступит с "большой речью по этому вопросу". Белый дом не предоставил больше деталей по поводу запланированного выступления.

Напомним, что спикера Палаты представителей, республиканца Кевина Маккарти отправили в отставку.

Журналист Виталий Портников рассказал, какие последствия это будет иметь для Украины.

Также сообщалось, что в США одобрили временный бюджет на 45 дней, но без денег для помощи Украине.

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