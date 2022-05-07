Байден анонсировал очередной пакет помощи Украине: что в него войдет

США продолжают оказывать решительную поддержку мужественному народу Украины, защищающему свою страну.
Президент США Джозеф Байден заявил об очередном пакете помощи в сфере безопасности, который предоставит Украине дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование.
Об этом он написал в сервисе микроблогов Twitter.
"Сегодня США продолжают оказывать решительную поддержку мужественному народу Украины, защищающему свою страну. Я объявляю об очередном пакете помощи в сфере безопасности, который предоставит Украине дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование", – написал он.
Как сообщалось, президент США Джо Байден подпишет законопроект (The Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022) о ленд-лизе для Украины в символическую для России дату — 9 мая.
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