Байден анонсировал очередной пакет помощи Украине: что в него войдет

Байден анонсировал очередной пакет помощи Украине: что в него войдет

США продолжают оказывать решительную поддержку мужественному народу Украины, защищающему свою страну.

Президент США Джозеф Байден заявил об очередном пакете помощи в сфере безопасности, который предоставит Украине дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование.

Об этом он написал в сервисе микроблогов Twitter.

"Сегодня США продолжают оказывать решительную поддержку мужественному народу Украины, защищающему свою страну. Я объявляю об очередном пакете помощи в сфере безопасности, который предоставит Украине дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование", – написал он.

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Как сообщалось, президент США Джо Байден подпишет законопроект (The Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022) о ленд-лизе для Украины в символическую для России дату — 9 мая.

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