Байден готов к компромиссам с республиканцами по поводу мигрантов, чтобы принять помощь Украине

Республиканцы отказались одобрить дополнительное финансирование Украины без мер по сокращению рекордного количества мигрантов.

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность пойти на некоторые уступки республиканцам В Сенате по усилению финансирования безопасности южных границ, чтобы Украина и Израиль получили помощь.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник знакомый с обсуждениями.

Белый дом и Конгресс США пытаются заключить соглашение, в котором одновременно была бы помощь Украине и дополнительное финансирование для препятствования нелегальной миграции.

Представители Республиканской партии отказались одобрить дополнительное финансирование Украины без мер по сокращению рекордного количества мигрантов, незаконно попадающих в Соединенные Штаты.

Это привело к сложным переговорам, однако 6 декабря Байден заявил, что он готов пойти на значительные уступки по безопасности границы.

Источники издания сообщают, что Белый дом поддерживает повышение стандартов для предоставления убежища мигрантам.

Кроме того, у Байдена готовы рассмотреть определенную форму положения о "безопасной третьей стране", которая будет отказывать в предоставлении убежища мигрантам, проходящим через нее на пути в Соединенные Штаты.

Спикер Белого дома Анджело Фернандес Эрнандес сказал, что президент открыт для этих и нескольких других компромиссов.

Отметим, что Палата представителей намерена завершить работу до 14 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что Данилов прокомментировал провальное голосование Сената за помощь Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина и США подписали Меморандум о совместном производстве оружия.

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