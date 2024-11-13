Байден готовит усиление поддержки Украины перед приходом Трампа — Блинкен

Администрация Джо Байдена намерена максимально усилить поддержку Украины и укрепить НАТО в инаугурации Дональда Трампа.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил НАТО, что администрация Байдена усилит поддержку Украины за несколько месяцев до возвращения Дональда Трампа на пост президента и постарается укрепить Альянс за это время.
Об этом госсекретарь США заявил во время визита в Брюссель, пишет Reuters.
В свою очередь Блинкен сообщил, что на встрече с Рютте в штаб-квартире альянса они обсудили поддержку Украины, где российские войска преуспевают на восточной линии фронта, а также работу, которую НАТО необходимо сделать для укрепления своей оборонно-промышленной базы.
По его словам, уходящая администрация США "продолжит поддерживать все, что мы делаем для Украины".
"Президент Байден намерен пересмотреть ситуацию и использовать каждый день, чтобы продолжать делать то, что мы делали последние четыре года, а именно укреплять этот альянс", – сказал Блинкен.
По его словам, развертывание северокорейских войск для поддержки России в конфликте "требует и получит жесткий ответ".
"Очевидно, что нам нужно сделать больше, чтобы Украина могла продолжать борьбу и смогла максимально отразить российское наступление, а также помешать Путину добиться успеха в Украине", — сказал, в свою очередь, Рютте.
Согласно графику Госдепартамента, ожидается, что Блинкен встретится с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. В Брюсселе он также встретится с верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи, высшими должностными лицами ЕС и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми.
Напомним, бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что избранный президентом США Дональд Трамп после начала своих полномочий займет более жесткую позицию по поводу войны в Украине, чем во время предвыборной кампании.
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