Байден хочет отдать часть денег, предназначенных для Украины, на вооружение Тайваня – FT

Президент США Джо Байден обратится к Конгрессу с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня из дополнительного бюджета для Украины, чтобы ускорить поставки оружия стране на фоне растущей угрозы со стороны Китая.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники.

По данным FT, управление бюджета включит финансирование Тайваня в дополнительный запрос в рамках усилий по ускорению поставок оружия. В случае принятия Конгрессом данного решения, Тайвань впервые получит оружие через систему, финансируемую налогоплательщиками США, известную как "иностранное военное финансирование".

Запрос поступил вслед за заявлением Белого Дома о том, что США впервые поставят Тайваню оружие на сумму 345 млн долларов из своих запасов в рамках системы, известной как "полномочия президента по сокращению", которое использовалось для отправки оружия в Украину.

Напомним, в феврале 2023 года в СМИ появилась информация о том, что Китай считает Тайвань своей территорией и открыто готовится к вторжению.

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил, что в 2027 году в Тайване может разразиться военный конфликт с Китаем.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель считает, что Европа должна очень активно участвовать в вопросе по Тайваню. Он призвал отправить туда военно-морские силы.

Издание CNN писало, что нападение Китая на Тайвань неизбежно даже после вторжения России в Украину.

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