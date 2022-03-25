Байден хочет во время визита в Польшу встретиться с беженцами из Украины

По соображениям безопасности не может говорить, где именно в Польше он ожидает пообщаться с украинскими беженцами.
Президент США Джо Байден планирует во время визита в Республику Польша на этой неделе встретиться с беженцами из Украины.
Об этом он заявил во время пресс-конференции в Брюсселе, — пишет Укринформ.
"Я планирую увидеть этих людей, и я надеюсь, что я смогу встретиться с ними", — сказал глава Белого дома.
Он добавил, что по соображениям безопасности не может говорить, где именно в Польше он ожидает пообщаться с украинскими беженцами.
Но выразил надежду, что «увидится со многими из них».
Напомним, что президент США Джо Байден выступает за исключение России из G20, а если не удастся, то пригласить на саммит Украину.
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