Байден хочет во время визита в Польшу встретиться с беженцами из Украины

Байден хочет во время визита в Польшу встретиться с беженцами из Украины

По соображениям безопасности не может говорить, где именно в Польше он ожидает пообщаться с украинскими беженцами.

Президент США Джо Байден планирует во время визита в Республику Польша на этой неделе встретиться с беженцами из Украины.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Брюсселе, — пишет Укринформ.

"Я планирую увидеть этих людей, и я надеюсь, что я смогу встретиться с ними", — сказал глава Белого дома.

Он добавил, что по соображениям безопасности не может говорить, где именно в Польше он ожидает пообщаться с украинскими беженцами.

Но выразил надежду, что «увидится со многими из них».

Напомним, что президент США Джо Байден выступает за исключение России из G20, а если не удастся, то пригласить на саммит Украину.

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