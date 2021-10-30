Байден и Макрон готовы совместно решать проблемы безопасности в Европе

Президенты США и Франции намерены начать стратегический диалог в области оборонной торговли.

Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон заявили о готовности работать вместе над решением проблем с безопасностью в Европе.

Об этом сообщает Белым дом.

"Учитывая ухудшающуюся обстановку в области безопасности в Европе, мы подтверждаем, что надежный и единый ядерный альянс крайне важен. В свете такой обстановки в сфере безопасности союзники должны продолжать тесные консультации по вопросам ядерного оружия и по контролю над вооружениями, особенно в рамках НАТО", - говорится в сообщении.

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Также стороны выражают поддержку укреплению стратегического партнерства НАТО и ЕС, ведь оно необходимо для безопасности евроатлантического региона и обеих стран.

Президенты США и Франции намерены начать стратегический диалог в области оборонной торговли.

Они планируют усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом и, в частности, совместно с международной коалицией по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" и будут продолжать оказывать давление на эту террористическую сеть по всему миру.

Франция и США будут работать над укреплением безопасности в сфере здравоохранения, включая усилия по прекращению пандемии COVID-19 и повышению устойчивости к будущим пандемиям, бороться с климатическим кризисом, стремиться к восстановлению мировой экономики, намерены активизировать сотрудничество по теме космоса.

Ранее Франция отозвала своих послов из США и Австралии на прошлой неделе после подписания пакта о безопасности AUKUS между Австралией, США и Великобританией, в рамках которого Канберра планирует с помощью американских технологий построить не менее восьми атомных подводных лодок.

Из-за этого Австралия разорвала крупнейший в своей истории многомиллиардный оборонный контракт по закупке французских подводных лодок. Во Франции решение назвали "ударом в спину".

По информации СМИ, США, Великобритания и Австралия согласовали детали военного альянса без участия Франции.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после скандала внезапно заявил, что его страна любит Францию и стремится наладить отношения с ней.

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