Байден и Макрон обсудили наращивание войск РФ на границе с Украиной: подробности

Байден и Макрон обсудили наращивание войск РФ на границе с Украиной: подробности

Лидеры обсудили, в частности, подготовку к введению экономических санкций против РФ в случае ее вторжения в Украину.

Президент США Джо Байден в среду, 2 февраля, обсудил с главой Франции Эммануэлем Макроном наращивание Россией военного могущества у границ Украины.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что оба лидера подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, они рассмотрели "текущую координацию как в дипломатии, так и в подготовке к введению против России быстрых и серьезных экономических санкций в случае дальнейшего вторжения в Украину".

"Байден и Макрон договорились, что их команды будут поддерживать тесный контакт, в частности, во время консультаций с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС относительно нашего скоординированного и комплексного подхода к решению этих вопросов", — говорится в сообщении.

Ранее Белый дом подтвердил разработку нового пакета санкций, направленного против российских элит и членов их семей на фоне роста угрозы вторжения РФ в Украину. В частности, речь идет о ближайшем окружении президента страны-агрессора Владимира Путина.

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