Байден и Макрон созывают совещание с главами государств и мировых институций из-за российского наступления — СМИ

Байден и Макрон созывают совещание с главами государств и мировых институций из-за российского наступления — СМИ

Будут присутствовать генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон 19 апреля 2022 года проведут совещание с другими главами мировых государств.

Об этом сообщает французский телеканал BFMTV со ссылкой на собственные источники в Елисейском дворце.

"Соединенные Штаты созывают в рамках российского наступления в Украине совещание с главами нескольких государств: Франции, Германии, Великобритании, Канады, Италии, Польши, Румынии", — говорится в сообщении СМИ.

"Также будут присутствовать генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель", — сообщает французский телеканал.

Напомним, 14 апреля президент США Джо Байден заявил о готовности лично приехать в Украину. Однако на следующий день в Белом доме сообщили, что у Байдена пока нет планов посещать Украину, но есть желание приехать в Киев.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Джо Байдену с призывом признать Россию государством-спонсором терроризма. Такое признание – одна из самых мощных и дальновидных санкций в арсенале США. Об этом пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что положительное решение США может иметь ряд последствий, включая:

наложением экономических санкций на десятки других стран, продолжающих вести бизнес с Россией,

замороженным активам Москвы в Штатах, включая недвижимость,

запрещением разнообразных экспортов товаров двойного назначения.

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