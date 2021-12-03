Байден и Путин, вероятно, проведут переговоры уже на следующей неделе — российские СМИ

Байден и Путин, вероятно, проведут переговоры уже на следующей неделе — российские СМИ

Российские СМИ предполагают, что встреча состоится 7 декабря.

СМИ в России сообщают, что переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена состоятся уже на следующей неделе.

Об этом пишет российское агентство "Коммерсант".

Сообщается, что встреча состоится, скорее всего, по видео-конференции.

"Разговор может состояться уже в начале следующей недели. Обсуждается 7 декабря, но дата окончательно не согласована",

– пишут росСМИ.

Напомним, ранее Байден анонсировал "вероятные" переговоры 26 ноября.

После того представительница Белого дома Джен Псаки заявила, что пока не может сказать что-либо о запланированных контактах лидера США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, но по ее словам, Вашингтон и Москва продолжают поддержать связь на высоком уровне.

2 декабря президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что проведет прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время.

Читайте также: