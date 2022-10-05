Байден и Си Цзиньпин не встретятся в ближайшее время — Белый дом

Американский президент Джо Байден не встретится в ближайшее время с китайским лидером Си Цзиньпином.

Байден и Си Цзиньпин не раз проводили телефонные разговоры. В ходе одной обсудили возможную встречу в рамках саммита G20, который состоится в Юго-Восточной Азии 5-7 октября. Впрочем, это его не будет.

Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, глава Белого дома и глава КНР не будут встречаться в ближайшие недели и даже до конца 2022 года. Пока таких планов нет.

"Когда мы это сделаем, мы обязательно поделимся этим. Сейчас у меня нет данных о других разговорах с китайским правительством, которыми я могла бы поделиться", — сказала Жан-Пьер.

Как сообщалось, Белый дом подтвердил намерение Джо Байдена участвовать в президентских выборах, которые состоятся в 2024 году.

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