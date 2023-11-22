Байден и Си Цзиньпин проигнорировали участие в виртуальном саммите G20, где выступит Путин

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин отказались участвовать в виртуальном саммите "Большой двадцатки" 22 ноября, где впервые с 2021 года выступит президент России Владимир Путин.

Об этом пишет Bloomberg.

Саммит лидеров G20, в котором впервые с начала войны с Украиной решил поучаствовать российский диктатор Владимир Путин, пройдет без лидеров ключевых мировых государств.

Вместо Си Цзиньпина Китай будет представлять премьер КНР Ли Цян. Кто заменит президента США Джо Байдена – пока неизвестно.

Как сообщил индийский министр иностранных дел Винай Кватра, в видеосаммите согласились принять участие большинство лидеров G20.

Как заявили в Кремле, Путин намерен выступить с большой речью, в которой коснется "ситуации в мировой экономике и финансах", а также "климатической повестки дня, проблематики цифровизации и других тем".

Очный саммит лидеров "двадцатки" проходил 9-10 сентября в Нью-Дели, и Индия приглашала Путина, но президент РФ, в отношении которого выдан ордер на арест Международным уголовным судом в Гааге, не отважился на поездку, несмотря на то, что Индия не является страной-участницей МКС.

Напомним, в России отреагировали на заявление Зеленского о ликвидации Путина.

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