Байден и Трамп победили на праймериз своих партий в Мичигане

Кандидат в президенты Дональд Трамп выиграл праймериз республиканцев в штате Мичиган, а среди демократов победил действующий президент США Джо Байден.

Об этом пишет CNN.

Предварительно Дональд Трамп набрал около 68,1% голосов в штате, а его главная конкурентка, бывшая губернатор штата Южная Каролина Никки Гейли – 26,7% голосов.

Действующий президент США Джо Байден набрал 80,4% голосов избирателей в штате, однако праймериз в Мичигане стали для него необычным испытанием. Несмотря на его убедительную победу почти 15% избирателей-демократов отказались отдавать свои голоса за любого из кандидатов.

Наблюдатели трактуют это как знак Джо Байдена о том, что значительная часть демократического электората выступает против поддержки Израиля в противостоянии с группировкой ХАМАС.

Подобные настроения особенно заметны в Мичигане, поскольку значительный процент населения штата составляют выходцы из арабских стран.

Выборы президента в США намечены на 5 ноября 2024 года. На них должны избрать 47 президента Америки. Демократов на выборах будет представлять Джо Байден, а кандидата от Республиканской партии определят по результатам праймериз в июле 2024 года.

Напомним, в США сделали заявление о своих войсках в Украине.

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