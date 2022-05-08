Байден и Трюдо перед встречей G7 обсудили дальнейшую поддержку Украины

Политики также обсудили текущую ситуацию в Украине.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Джо Байден обсудили текущую ситуацию в Украине и дальнейшие шаги, которые могут сделать страны для поддержки правительства и народа Украины.

Об этом говорится на сайте правительства Канады.

"Премьер-министр и президент отметили украинский народ за стойкое мужество перед лицом российской агрессии. Они подтвердили свою решительную поддержку президента Украины Владимира Зеленского и его правительства, а также обязались оказывать постоянную экономическую, безопасность и гуманитарную поддержку Украины", — говорится в сообщении.

Байден и Трюдо выразили обеспокоенность глобальными последствиями войны, включая ее влияние на энергетическую и продовольственную безопасность.

"Премьер-министр и президент рассчитывают обсудить эти и другие неотложные вопросы, связанные с конфликтом, с партнерами по G7 и президентом Зеленским в это воскресенье, 8 мая", — сообщили в правительстве Канады.

Напомним, лидеры G7 обсудят возможность новых санкций против РФ.

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