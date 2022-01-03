Байден и Зеленский провели телефонные переговоры: что известно

Байден подчеркнул, что в случае вторжения в Украину РФ получит "решительный ответ" от США и их союзников и партнеров.

Президент США Джо Байден в воскресенье, 2 января, провел телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что во время переговоров американский лидер четко дал понять, что в случае вторжения в Украину Россия получит "решительный ответ" от США и их союзников и партнеров.

"Президент Байден выразил приверженность США, их союзников и партнеров принципу "ничего о вас без вас", — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Кроме того, американский лидер "выразил поддержку мерам по укреплению доверия для деэскалации напряженности на Донбассе и активной дипломатии для продвижения имплементации Минских договоренностей в поддержку Нормандского формата".

Указывается, что Байден подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

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"Лидеры также выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей неделе по двустороннему диалогу о стратегической стабильности в НАТО через Совет Россия-НАТО и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе", — добавили в сообщении.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский в своем микроблоге в Twitter подчеркнул, что первый международный разговор года с Джо Байденом "доказывает особый характер" дипломатических отношений между нашей страной и США.

"Обсудили общие действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию. Ценим непреклонную поддержку Украины", — написал украинский лидер.

Напомним:

Президент Джо Байден разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Глава американского государства призвал Россию к деэскалации напряженности с Украиной.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Канады Мелани Жоли скоординировали свои действия в случае новой агрессии России против Украины.

Ранее российский МИД обнародовал , как они это называют, проект договора между Москвой и Вашингтоном о "гарантиях безопасности", где есть несколько пунктов, касающихся непосредственно Украины и ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры.

, как они это называют, проект договора между Москвой и Вашингтоном о "гарантиях безопасности", где есть несколько пунктов, касающихся непосредственно Украины и ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры. Также президенты России Владимир Путин и США Джо Байден договорились, что переговоры по безопасности состоятся в Женеве в январе.