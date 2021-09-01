Байден и Зеленский сделали короткие заявления перед переговорами: главные тезисы

Президент США сообщил о дополнительной военной помощи для Украины.

В среду, 1 сентября, в Белом доме началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джозефа Байдена.

На открытой для прессы части переговоров главы государств сделали короткие заявления для СМИ.

Президент Джо Байден начал речь с того, что он поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее евроатлантические стремления. Он заявил, что в период празднования 30-летия Независимости Украины, партнерство между странами крепнет и станет еще крепче, поскольку Украина и США имеют общие ценности.

Джо Байден также заверил, что США привержены достижению своей цели в отношении Европы, чтобы она была целостной, свободной и мирной.

Главным тезисом стало заявление главы Белого дома о дополнительной военной помощи объемом 60 млн долларов, которую США предоставят Украине.

Президент США также отметил, что хотел бы посетить Украину снова.

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Владимир Зеленский в свою очередь поблагодарил за приглашение на встречу в непростое для всего мира время, отметив, что это подтверждает стратегическое партнерство наших государств. Также он поблагодарил за поддержку нашего суверенитета, за более чем 2 миллиона доз вакцин, которые были направлены на сохранение жизни украинский, и за инициативу по увеличению военной помощи Украине на 60 миллионов долларов.

Зеленский также выразил соболезнования президенту Байдену в связи с гибелью американских военных в Афганистане, отметив, что украинцы понимают эту боль, поскольку уже восьмой год идет война на Донбассе, в которой было потеряно 15 000 жизней.



Президент Украины перечислил темы, которые будут обсуждены с главой Белого дома. Среди важнейших он назвал вопрос безопасности — на Донбассе, во временно оккупированном Крыму, а также энергетической безопасности в связи с введением в действие российского газопровода "Северный поток-2".

Владимир Зеленский надеется, что во время переговоров стороны обсудят перспективы Украины в НАТО и то, какой может быть роль США в том, чтобы принять участие в разрешении конфликта на Донбассе.

Еще одним чувствительным вопросом украинский президент назвал судьбу украинцев, находящихся в плену на оккупированных территориях Донбасса и Крыма. По словам Зеленского, сегодня утром списки пленных, насчитывающие 450 человек, было передано администрации президента США.

После коротких речей начались переговоры в расширенном формате, а также с глазу на глаз.

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