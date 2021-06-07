Байден и Зеленский сегодня проведут телефонный разговор: что будут обсуждать

Информацию о беседе Зеленского и Байдена подтвердили в Офисе президента.
Президент Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден, ожидается, что проведут переговоры по телефону в понедельник, 7 июня. Разговор должен состояться перед встречей Байдена с Путиным в швейцарской Женеве 16 июня.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии "РБК-Украина".
По его словам, скорее всего, Зеленский и Байден обсудят вопросы, касающиеся ситуации на украинском восточной границе и "в целом по спектру украинской-российских отношений".
"Сегодня будет телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, в рамках которого состоится обмен мнениями по острым вопросам глобальной повестки дня", — рассказал он.
Напомним, встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. США планируют поднять, в частности, вопрос суверенитета Украины, ситуации в Беларуси и кибербезопасности.
Ранее сообщалось, что среди перечня тем международной политики президент США Джо Байден планирует обсудить с Путиным в Женеве Украинский вопрос — с акцентом на поддержку Украины со стороны США.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи Джо Байдена и Владимира Путина большим риском для Украины является то, что США могут отменить санкции против "Северного потока-2".