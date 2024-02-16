В Вашингтоне предостерегли диктатора от вмешательства в выборы в США.

В Белом доме отреагировали на заявление президента-диктатора РФ Владимира Путина, что в должности президента США для Москвы лучший действующий лидер Джо Байден, а не бывший глава государства Дональд Трамп.

О заявлении главы Кремля высказался координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я думаю, что Путин очень хорошо знает, что эта администрация делает для того, чтобы противостоять губительному влиянию России во всем мире и, конечно, потому, что они делают в Украине", — подчеркнул Кирби.

По его словам, нынешняя администрация американского лидера демонстрирует "насколько мы готовы дать отпор тому, что делает Россия". Кроме того, представитель Белого дома предостерег главу Кремля от вмешательства в американские выборы.

Напомним, во время общения с РосСМИ Владимир Путин ответил, чья победа на выборах президента США будет лучшей для РФ – Джо Байдена или Дональда Трампа. Диктатор заявил, что ему больше импонирует победа действующего главы Белого дома.

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