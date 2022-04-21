Байден крайне болезненно воспринимает кадры с разрушениями и жертвами в Украине.

Байден крайне болезненно воспринимает кадры с разрушениями и жертвами в Украине.

Информация, поступающая из Украины, такова, к которой нельзя относиться с безразличием.

Президент США Джо Байден крайне болезненно воспринимает кадры с разрушениями и жертвами среди гражданских в Украине и переживает за людей, страдающих и погибающих от российского вторжения.

Об этом рассказала во время брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, — пишет Укринформ.

"Президент воспринимает эти кадры так же, как и многие американцы, с ужасом, сожалением, опаской за людей в Украине, за семьи, за детей, за гражданских лиц, находящихся под риском опасности. Конечно, он уделяет этому конфликту много времени", – подчеркнула представительница администрации.

Псаки назвала поступающую из Украины информацию, к которой нельзя относиться с безразличием.

"Это вызывает эмоции, пересматривать некоторые из этих кадров очень болезненно для людей, в том числе для президента, поскольку вы видите человеческие страдания от рук диктатора, жестоко целящего по гражданскому населению",- резюмировала пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, 14 апреля президент США Джо Байден заявил о готовности лично уехать в Украину. Однако на следующий день в Белом доме сообщили, что у Байдена пока нет планов посещать Украину, но есть желание приехать в Киев.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Джо Байдену с призывом признать Россию государством-спонсором терроризма. Такое признание – одна из самых мощных и дальновидных санкций в арсенале США. Об этом пишет The Washington Post.

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