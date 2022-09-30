Байден лично обратился к Путину: "США будут защищать каждый дюйм территории НАТО"

США не собираются быть запуганными Путиным и его необдуманными словами и угрозами.

Президент США Джо Байден повторил, что его государство не признает попытку аннексии Россией территорий Украины, прямо обратившись к президенту РФ Владимиру Путину. В то же время Байден сказал, что США будут "защищать каждый отдельный дюйм территории НАТО".

Свое заявление американский лидер сделал в Белом доме, пишет CNN.

"Америка и ее союзники не собираются – позвольте мне подчеркнуть – не будут запуганы, не собираются быть запуганными Путиным и его необдуманными словами и угрозами", – сказал президент США.

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Он отметил, что "действия Путина являются признаком того, что он борется", ссылаясь на "фиктивные референдумы" и объявив о своих претензиях на аннексию четырех украинских областей.

"Соединенные Штаты никогда этого не признают. И, честно говоря, мир тоже не признает этого. Он не может захватить территорию своего соседа и это не может ему сойти с рук просто так", – подчеркнул Байден.

Он добавил, что США будут продолжать предоставлять военное оборудование для обороны Украины, а также 13 млрд дол. – от Конгресса.

Напомним, 30 сентября Путин обвинил Запад в желании развалить Россию и заявил о защите государства всеми возможными методами, намекнув на ядерное оружие.

Комментируя эти угрозы, генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс пристально следит за тем, что делает Россия, и она должна понимать, что ядерная война не может быть выиграна.

Экстренное заявление Столтенберга: что сказал генсек НАТО об Украине и Путине

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