Байден, Макрон и Шольц вместе осудили признание Россией "ЛНР" и "ДНР"

Они обсудили свою дальнейшую координацию ответа на следующие шаги.
Президент США Джо Байден провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом о текущей эскалации России вдоль границ Украины.
Об этом сообщили в Белом доме во вторник, 22 февраля.
"Лидеры решительно осудили решение президента Путина признать так называемые регионы "ДНР" и "ЛНР" в Украине "независимыми". Они обсудили, как они продолжат координировать свой ответ на следующие шаги", – говорится в сообщении.
Напомним, вечером 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что государство официально не признает "независимость" террористических "ДНР" и "ЛНР" в Донбассе.
В то же время Путин также уже успел поручить ввести войска в ОРДЛО.
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