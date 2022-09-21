Байден на Генассамблее ООН: "Мы будем солидарны с Украиной, противостоя агрессии РФ, точка"

Президент США Джо Байден заявил, что у Украины есть такие же права, как у любой суверенной нации. Соединенные Штаты будут солидарны с Украиной в противостоянии агрессии России.
Байден подчеркнул, что каждый в ООН должен быть твердым и непоколебимым в своей решимости.
Об этом американский лидер сказал во время выступления на Генассамблее ООН 21 сентября.
"Каждый из нас в этом органе, который решил отстаивать принципы и убеждения, которые мы обязались защищать как члены ООН, должен быть твердым и непоколебимым в своей решимости. Украина имеет такие же права, как и любая суверенная нация", — отметил президент США.
"Мы будем солидарны с Украиной, мы будем солидарны, противостоя российской агрессии. Точка", — подчеркнул Байден.
Напомним, в ходе своего выступления американский лидер также осудил президента РФ Владимира Путина за ядерные угрозы Украине и миру.
Президент США также заявил, что Россия нарушила хартию ООН своими ядерными угрозами и планами провести "референдумы" на захваченных украинских территориях.
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