Байден на встрече с Меркель выразил обеспокоенность из-за "Северного потока-2"

В то же время президент США заявил, что введение санкций против "Северного потока-2" "не имело никакого смысла".

Президент США Джо Байден выразил канцлеру Германии Ангеле Меркель свою обеспокоенность достройкой российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Я еще раз повторил свою обеспокоенность по поводу "Северного потока-2", — констатировал американский лидер. — Канцлер Меркель и я абсолютно едины в нашем убеждении, что России нельзя позволять использовать энергию как оружие для принуждения или угрозы своим соседям".

В то же время Байден заявил, что когда он вступил в должность президента США, "Северный поток-2" уже был завершен на 90%, поэтому введение санкций с его стороны "не имело никакого смысла".

Как сообщалось, США и Германия по-разному оценивают последствия достройки российского газопровода "Северный поток-2", однако сходятся на том, что Украина должна остаться транзитным путем для природного газа.

Напомним, Меркель рассказала, как отреагирует Германия, если Кремль остановит транзит газа через Украину после достройки "Северного потока-2". Читайте об этом по ссылке.

Новости мира: Украина должна сохранить статус транзитёра газа - Меркель после встречи с Зеленским

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку