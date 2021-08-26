Байден напомнил Путину о принятии мер против киберпреступников и распространителей вирусов-вымогателей

Байден напомнил Путину о принятии мер против киберпреступников и распространителей вирусов-вымогателей

Сейчас известно, кто эти киберпреступники и где они находятся.

Президент США Джо Байден ожидает от главы России Владимира Путина принятия мер в отношении распространителей вирусов-вымогателей.

Об этом он заявил во время совещания по кибербезопасности, — пишет "Интерфакс".

По его словам, что уже есть информация, где находятся злоумышленники и кто они. Президент США также отметил, что во время саммита в Женеве, прошедшего в июне, обозначил Путину свои ожидания.

"И могу добавить, что во время саммита с Владимиром Путиным я дал понять ему: мы ожидаем, что он привлечет к ответственности киберпреступников, потому что известно, кто они и где они", — сказал он.

Напомним, что тем временем российские власти отрицают причастность к кибератакам вымогателей на крупные американские компании.

Хотя в июне российскую киберпреступную группу Revil (Sodinokobi) обвинили в масштабной кибератаке на заводы одной из крупнейших в мире мясоперерабатывающих компаний JBS.

Хакеры использовали программу-вымогатель в отношении серверов, поддерживающих операции JBS в Северной Америке и Австралии. В то же время серверы резервного копирования не пострадали.

А в мае на всех центральных компьютерах крупнейшего топливного оператора США Colonial Pipeline появилось сообщение со следующим содержанием: "Ваша система намертво заблокирована. 5 миллионов долларов, или будет еще хуже".

Оператор впоследствии подтвердил, что заплатил 4,4 миллиона долларов группе хакеров, которые взломали его компьютерные системы. В атаке также обвиняли киберпреступников из РФ.

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