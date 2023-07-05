Байден нашел нового преемника Столтенберга в НАТО: тесная связь уже налажена

После того, как полномочия Столтенберга в НАТО продлили еще на год, США начали активные поиски нового кандидата на эту должность. Кажется, его уже нашли.

Джо Байден предлагает назначить действующего президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен следующим генеральным секретарем НАТО после Йенса Столтенберга. Кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса недавно Белый дом заблокировал.

Об этом пишет The Telegraph.

Накануне союзники по НАТО договорились о продлении полномочий Йенса Столтенберга, занимающего пост генерального секретаря НАТО с октября 2014 года, еще на один год до осени 2024 года.

Лидеры НАТО надеялись достичь согласия по поводу преемника Столтенберга на саммите в Вильнюсе на следующей неделе, но не смогли договориться о кандидате.

Источники издания сообщили, что президент США пытался убедить фон дер Ляйен стать преемницей Столтенберга на фоне опасений, что удачный кандидат не появится в течение следующих 12 месяцев.

Отмечается, что Байден и фон дер Ляйен установили "прочную связь" за последние годы, способствуя тесным трансатлантическим связям по Китаю, Украине и климату. Теперь глава Еврокомиссии "полагается на Вашингтон в получении разведывательных данных" и отказывается от информации, которую ей передают европейские агентства, сделавшие ошибочные прогнозы по вторжению России в Украину.

Издание утверждает, что из-за знания фон дер Ляйен французского языка, она, скорее всего, заручится поддержкой еще и Эммануэля Макрона. В то же время Олаф Шольц, канцлер Германии и бывший политический соперник фон дер Ляйен, "хотел бы избавиться от ее кандидатуры, чтобы сохранить высокий пост в ЕС".

Сама фон дер Ляйен заявила, что для нее большая честь быть в списке потенциальных преемников Столтенберга. Однако во время частных разговоров фон дер Ляйен якобы сказала Байдену, что не сможет взять на себя какую-либо должность в НАТО по крайней мере до следующего года. В то же время стратеги Белого дома видят возможность перехватить ее после выборов в Европарламент в следующем году.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что провел "очень хороший" разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским перед саммитом Североатлантического альянса в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "наши выводы будут очень полезны для НАТО" и объяснил, каким опытом ВСУ могут поделиться с армией НАТО после присоединения к Альянсу.

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