Байден настроен выполнить обещание Украине: в Госдепе рассказали об обучении украинских пилотов на F-16

Для передачи Украине американским самолетам F-16 нужно научить пилотов, позаботиться об инфраструктуре, наладить обслуживание, но США помогают союзникам ускорить процесс.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

«До появления реактивных самолетов в Украине и их интеграции в воздушный флот пройдет некоторое время. И речь идет не только о функции передачи авиационных платформ. Но, как уже упоминалось, и о соответствующей подготовке пилотов, а также о налаживании всех усилий по техническому обслуживанию, материально-техническому обеспечению и поддержке», — отметил представитель Белого дома.

Это означает необходимость проведения длительной работы.

«Но президент Байден настроен выполнить это обещание Украине. И в рамках этого мы работаем с нашими европейскими партнерами», — подчеркнул Кирби.

Сейчас ведется тесное взаимодействие, в частности, с Данией, Нидерландами и другими странами по разработке учебной программы для украинских пилотов, отметил он. Также нельзя игнорировать необходимость языковой подготовки украинских специалистов, что будет обеспечивать Великобритания.

«Все технические пособия написаны на английском, все органы управления внутри самолета – на английском. Поэтому пилот должен обладать, по крайней мере, базовыми знаниями языка», — конкретизировал представитель Белого дома.

«Все, что мы можем сказать – это многоэтапный процесс. И мы стремимся помочь нашим союзникам продвигать его как можно скорее», – резюмировал представитель администрации США.

Напомним, в Пентагоне заявили, что США поддерживают подготовку украинских пилотов на истребителях F-16, однако за этот процесс отвечают Дания и Нидерланды.

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