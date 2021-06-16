Байден назвал "бессмысленным" сравнение Путина оппозиции в России с участниками штурма Капитолия

Байден подвел итоги встречи с Путиным.

Президент США Джо Байден заявил, что "бессмысленно" сравнивать оппозицию в России с участниками штурма Капитолия в США, который произошел 6 января.

Об этом он сказал в среду, 16 июня, во время пресс-конференции по итогам саммита с президентом России Владимиром Путиным в Женеве.

"Я ответил, что бессмысленно сравнивать эти вещи. Это были преступники, которые ворвались в Капитолий и убили полицейского. А это люди, которые просто выступали за свободу слова и против каких-то решений президента", — отметил Байден.

Ранее Владимир Путин заявил, что оппозиционер Алексей Навальный знал, что нарушает действующий в России закон. Он обязан был отмечаться, как лицо дважды осужденное к условной мере наказания. "Он сознательно хотел быть задержанным ", — отметил он.

ТСН.ua в текстовой онлайн-трансляции рассказывает, что происходит в Женеве и как реагирует мир на переговоры президентов США и России. Среди тем обсуждения у президентов РФ и США были: пандемия коронавируса, борьба с киберпреступностью, сотрудничество в экономике, нерешенные двусторонние вопросы, стратегическая стабильность, климат и Арктика. Также речь будет идти об Украине, Сирии, Ливии, Афганистане и Карабах.

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