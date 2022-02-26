Байден назвал два варианта наказать Россию – санкции или Третья мировая война

Президент США Джо Байден рассказал, что считает санкции единственным способом наказать Россию за решение войны против Украины, не начиная Третьей мировой войны.

Об этом американский лидер рассказал в интервью Брайану Тайлеру Коэну, сообщает CNN.

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"У нас есть два варианта: начать Третью мировую войну, вступить в войну с Россией физически; или второй: убедиться, что страна, действующая вопреки международному праву, заплатит за это", – сказал Байден.

Он также отметил, что РФ заплатит высокую цену как в долгосрочной, так и краткосрочной перспективе за вторжение в Украину, добавив, что конфликт сближает Европу и НАТО.

"Он (Путин – ред.) производит эффект, прямо противоположный тому, на который рассчитывал", – сказал президент США.