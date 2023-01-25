Байден назвал главную цель США в помощи Украине и заявил об ошибке Путина

Американский лидер подчеркнул, что США не позволят одной стране нарушать территориальную целостность другой.

Президент США Джо Байден заявил, что главная цель его страны в поддержке Украины – помочь государству защитить свой суверенитет и территориальную целостность.

Об этом американский лидер сказал во время своего выступления по поводу Украины 25 января.

"Это главная цель – помочь Украине защитить себя. Она не представляет наступательной угрозы для России. Единственная цель – это защитить себя, свою территорию. Именно поэтому мы все это делаем", – пояснил Байден.

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"И мы не позволим какой-либо одной стране нарушать территориальную целостность другой страны. Наша цель – сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины. В этом главная цель и это главное условие", – подчеркнул президент США.

Он также заверил в единстве США с Европой по вопросу помощи Украине.

"Путин ожидал, что решимость Европы и Соединенных Штатов ослабнет, и он был неправ. Он ошибался с самого начала. Мы – едины. Особенно, когда сейчас приближается год агрессии, мы, как никогда, – едины", – подчеркнул американский лидер.

Напомним, что Байден объявил о передаче Украине 31 танка Abrams для укрепления обороноспособности государства.

Добавим, что в этот же день Германия согласовала передачу Украине танков Leopard 2. Так, ФРГ предоставит 14 своих танков. Кроме того, Берлин разрешил и другим странам передавать Украине Leopard 2 немецкого производства. Первые танки от Германии могут быть доставлены в Украину примерно через три месяца.

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