Байден назвал поклонников Трампа "мусором": Климкин рассказал, чем это обернется

Заявление президента США Джо Байдена, который назвал сторонников кандидата в президенты Дональда Трампа "мусором", было ошибкой, ослабляющей американскую демократию.

Такое мнение экс-глава МИД Украины Павел Климкин высказал LIGAnet.

"Как по мне, Байдена уже понесло. Людей мусором нельзя называть", – отметил Климкин.

Экс-министр утвердительно ответил на вопрос о том, может ли этот инцидент стать Х-фактором, в частности для мобилизации электората.

"Может. И это очень оскорбляет людей. Я смотрю американские сети – и это очень сильно разошлось. Я считаю, что с людьми можно очень жестко и очень откровенно разговаривать, но посылать их на*ер – это плохая история. Я не знаю, к чему это. Может, это у него там какой-то личный момент, может, отчаяние, но это очень-очень неправильно”, – высказался Климкин.

По его мнению, это ослабляет американскую демократию.

К слову, в ответ на высказывания Байдена Трамп устроил перформанс перед журналистами: надел жилет коммунальщика и сел в кабину мусоровоза.

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