Байден назвал помощь Украине одним из приоритетов Вашингтона — Reuters

Американский президент Джо Байден 29 ноября заявил, что помощь Украине и борьба с COVID-19 – главные приоритеты Вашингтона.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что Байден созвал встречу с лидерами Конгресса для обсуждения приоритетов законодателей на оставшуюся часть года.

Кроме того, в списке приоритетов законодателей есть финансирование федерального правительства после 16 декабря, когда закончатся нынешние ассигнования. Закон о полной силе в области национальной обороны также присутствует в списках.

К слову, СМИ сообщали, что глава Белого дома предложил Конгрессу выделить более 37 млрд долларов экстренной помощи Украине. В частности, 21,7 млрд — это военная, разведывательная и оборонная поддержка, 14,5 млрд долларов — гуманитарная помощь, 900 млн — здравоохранение и поддержка украинских беженцев в США.

Напомним, издание Reuters со ссылкой на Госдеп сообщало, что США выделили Украине 53 млн долларов на восстановление энергетической инфраструктуры после ракетных обстрелов со стороны России. Пакет помощи будет включать распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, ограничители перенапряжения и другое оборудование.

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