Байден назвал помощь Украине разумной инвестицией и попросил Конгресс об экстренном финансировании

Президент Джо Байден начал свое обращение к американской нации по поводу войны в Израиле и в Украине.

Он убежден, что ХАМАС и Путин – разные угрозы, но они имеют много общего. Они хотят уничтожить общественные демократии, а также президент России Владимир Путин отказывает Украине в государственности.

Байден добавил, что Вашингтон не намерен прекращать оказание помощи Киеву, а о национальной безопасности США.

Он назвал помощь Украине "умной инвестицией", которая принесет дивиденды будущим поколениям.

Байден не озвучил размер суммы пособия Украине, но назвал ее беспрецедентной.

Также президент США заявил, что пригласит Конгресс об экстренном финансировании для Украины и Израиля.

Напомним, что не все в Конгрессе поддерживают общую помощь для Украины и Израиля.

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