Байден назвал причиной выхода из Авдеевки сокращение боеприпасов в результате бездействия Конгресса

Он призвал орган срочно принять законопроект о помощи Украине.

Президент США Джо Байден позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы подчеркнуть обязательство Соединенных Штатов продолжать поддерживать Украину перед двухлетием жестокого вторжения России.

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

" Украинские военные были вынуждены выйти из Авдеевки после того, как украинские солдаты были вынуждены нормировать боеприпасы из-за сокращения запасов в результате бездействия Конгресса, что привело к первым заметным успехам России за несколько месяцев", — заявил Байден.

Президент Байден отметил необходимость для Конгресса срочно принять законопроект о дополнительном финансировании национальной безопасности для пополнения украинских сил.

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Президент Байден подтвердил сильную двухпартийную поддержку правительства США и среди американского народа суверенитета и территориальной целостности Украины, а также наложения расходов на правительство России, чтобы привлечь его к ответственности за свои действия.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал спикера Палаты представителей Майкла Джонсона поставить на голосование законопроект о финансировании Украины и других американских партнеров.

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