Байден назвал Путина "рациональным игроком, который существенно просчитался"

Тем не менее, цели Путина, о которых диктатор объявил в начале вторжения, президент США назвал "нерациональными и бессмысленными".

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал российского диктатора Владимира Путина "рациональным игроком", который плохо оценил свои силы и вторгся в Украину.

Об этом глава Белого дома заявил в интервью CNN.

"Я считаю, что он рациональный игрок, который существенно просчитался", – говорит Байден.

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Байден, его чиновники и другие западные лидеры провели последние несколько месяцев, обсуждая, какие шаги может предпринять Путин, поскольку его войска понесут позорные потери на поле боя в Украине. На прошлой неделе сам Байден предупредил, что риск "ядерного Армагеддона" достиг наивысшего уровня за 60 лет.

Действует ли Путин рационально, было предметом интенсивных дебатов, поскольку лидеры работают над прогнозированием следующих шагов диктатора.

В то время как во вторник Байден заявил, что считает самого Путина рациональным, он назвал цели российского диктатора, о которых глава РФ заявил в начале полномасштабного вторжения, нерациональным и бессмысленным.

"Если вы послушаете его речь после того, как принималось это решение (о вторжении. – Ред.), он говорил о целой идее – ему нужно было быть лидером России, объединившим всех русскоязычных. Я считаю, что это иррационально", – сказал Байден.

По словам президента США, Путин ошибочно считал, что украинцы подчинятся российскому вторжению, что было опровергнуто яростным сопротивлением украинцев.

"Я думаю, что его цели не были рациональными. Он думал, что его встретят с распростертыми объятиями, что Киев – это дом матери-России, и это место, где его встретят. Но я думаю, что он абсолютно просчитался", – подытожил. Джо Байден.

Реакция США на ракетные удары по Украине

Президент США Джо Байден прокомментировал террористическую атаку России по украинским городам. Он подчеркнул, что вражеские удары оккупантов "еще больше укрепляют обязательства поддерживать украинский народ".

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что Белый дом намерен привлечь Россию к ответственности за военные преступления и зверства, совершенные в Украине.

Посольство Соединенных Штатов пока продолжает работу в Украине. Но в дипучреждении призвали граждан США покинуть территорию Украины.

На фоне массовой бомбардировки территории Украины россиянами Белый дом подтвердил предоставление Украине современных систем ПВО. Кроме того, еще четыре HIMARS прибыли в Украину от Соединенных Штатов.