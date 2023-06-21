Байден назвал Си Цзиньпина "диктатором" через день после визита Блинкена в Пекин

Комментарии Джо Байдена появились в то время, когда две страны пытаются снизить напряженность в отношениях.

Президент США Джо Байден назвал своего китайского коллегу Си Цзиньпина "диктатором", когда рассказывал о реакции Си на сбитый в начале года над США китайский разведывательный зонд.

Об этом пишет The Guardian.

Байден сделал это заявление через день после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с Си во время визита в Китай, который должен был ослабить напряженность между двумя странами.

"А причина, почему Си Цзиньпин был очень недоволен, когда я сбил тот воздушный шар с двумя вагонами шпионской аппаратуры, была в том, что он не знал об этом шаре. А это диктаторам очень не нравится, когда они не знают, что происходит", – президент США.

Байден сказал, что Си Цзиньпин был очень недоволен тем, как развивался скандал вокруг шара-шпиона.

"Это большое смущение для диктаторов. Когда они не знают, что произошло. Это не должно было произойти там, где произошло. Она (воздушный шар-шпион – ред.) сбился с курса", – добавил Байден.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен 18 и 19 июня находился с визитом в Китае. Цель его визита заключалась в том, чтобы снизить напряженность в отношениях КНР и США, что заметно возросло в последние месяцы.

Блинкен и Си договорились стабилизировать интенсивное соперничество между Вашингтоном и Пекином. Стороны договорились продолжать дипломатическое взаимодействие с большим количеством визитов американских чиновников в ближайшие недели и месяцы.

Читайте также: