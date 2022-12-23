Байден назвал условие для встречи с Путиным: у диктатора отреагировали

В Кремле заявляют об отсутствии контактов по поводу встречи.

У российского президента-диктатора Владимира Путина отреагировали на предложение главы Белого дома Джо Байдена сесть за стол переговоров. В Кремле отмечают, что в настоящее время отсутствуют контакты между двумя государствами по этой теме.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, пишут российские ОМП.

По его словам, Москва и Вашингтон пока не ведут никаких переговоров о возможности встречи Путина и Байдена, а также ситуации в Украине.

"Любой конфликт завершается за столом переговоров. Конечно же, прежде всего, речь идет о скорейшем завершении "специальной военной операции" путем достижения тех целей, которые ставит перед собой Российская Федерация", — сказал Песков.

Представитель Путина также заявил, мол, в Москве слышали заявления президента Владимира Зеленского о мирном урегулировании. Впрочем, "они были сделаны без учета нынешних реалий".

Напомним, президент США Джо Байден отметил, что готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, если тот будет готов к переговорам.

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