Байден назвал войну РФ против Украины и ковид основными причинами мировой инфляции

Президент США Джо Байден обвинил Россию и пандемию COVID-19 в глобальной инфляции.

Об этом американский лидер Джо Байден заявил во время выступления перед обеими палатами Конгресса США с ежегодной речью.

«Инфляция стала глобальной проблемой, потому что пандемия непосредственно нарушила наши цепи поставок, а несправедливая и жестокая война Путина в Украине привела к перебоям в снабжении энергией и продовольствием, заблокировала вывоз зерна из Украины», — отметил глава Белого дома.

Но, по его словам, Соединенные Штаты Америки прилагают немалые усилия, чтобы преодолеть этот вызов, потому как первая экономика мира США достигла лучших результатов, чем другие страны.

"Мы сейчас в лучшем положении, чем любая другая страна на Земле", — убежден президент США.

Байден считает, что благодаря усилиям его администрации уровень инфляции снижается ежемесячно, а зарплаты в стране растут.

В общем, его речь посвящена ситуации в США и планам, в частности, в социальной сфере. Время от времени его выступление прерывается бурными аплодисментами конгрессменов.

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